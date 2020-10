A vítima, com menos de um mês de vida, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, morreu após o agravamento do seu estado clínico durante o internamento numa unidade hospitalar de Maputo.

Moçambique regista um total de 82 mortes por covid-19, com um número acumulado de 11.748 casos, 78% dos quais recuperados.

Desde que foi declarada a pandemia, há sete meses, Moçambique realizou 177.287 testes a casos suspeitos.

A área administrativa da Cidade de Maputo registou o maior número de casos diários (113), correspondendo a 59.8% do total nacional, seguida pelas províncias de Maputo e de Sofala, com 25 casos (13.2%) cada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

