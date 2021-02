Realizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, a reunião é presidida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e conta com a participação da comissária europeia Mariya Gabriel, que tutela a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude no executivo europeu.

O principal ponto na agenda, segundo nota oficial, é "aprofundar o debate em curso sobre o reforço da Área Europeia de Investigação (European Research Area -- ERA), em particular no desenvolvimento de carreiras científicas na Europa", com vista a "preparar as conclusões a adotar na reunião formal de ministros", no final de maio, em Bruxelas.

Os ministros dos 27 Estados-membros vão igualmente abordar prioridades da presidência portuguesa nesta área, como a relação entre a investigação e inovação e a criação de novos empregos, designadamente através de sinergias entre o programa Horizonte Europa, os programas nacionais de recuperação económica (Next Generation EU) e os fundos estruturais.

No final da reunião, realiza-se uma conferência de imprensa conjunta com o ministro Manuel Heitor, a comissária Mariya Gabriel e o ministro para a Educação e Investigação da Alemanha, Thomas Rachel.

