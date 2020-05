Amade Miquidade abordou a ocorrência de raptos no país quando respondia a perguntas dos deputados da Assembleia da República (AR) sobre as ações das autoridades para acabar com este tipo de delitos.

O sucesso no combate aos raptos depende de "uma atividade coordenada com o setor financeiro para melhor identificação dos sujeitos ativos desta atividade criminal", afirmou Amade Miquidade.