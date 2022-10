Em causa está uma notícia avançada, na semana passada, pelo Negócios, que dava conta de que a Nigéria tinha falhado quatro entregas de gás natural a Portugal o que teria levado o secretário de Estado da Energia, João Galamba, a deslocar-se àquele país africano, por forma a garantir as entregas contratualizadas a Portugal.

"Houve aqui alguma desinformação, porque foi entendido que aquilo que foram as entregas que não corresponderam ao contrato, houve um entendimento que elas teriam acontecido recentemente. Não é um facto, elas foram acontecendo desde o final do ano passado até este ano, foram distribuídas no tempo", começou por explicar Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa sobre o pacote de 3.000 milhões de euros para apoio à fatura energética das empresas.

"Temos confiança na Nigéria e naquilo que é o cumprimento dos contratos que têm connosco. É isso que nós esperamos e é isso que nós procuraremos que venha a acontecer", reiterou o governante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse, em 06 de outubro, em Paris, que Portugal acredita que a Nigéria está a fazer "todos os esforços" para entregar o gás com o qual se comprometeu e que os contratos deste género preveem "penalizações e prazos".

"Os compromissos são de natureza comercial e os contratos têm as suas cláusulas que preveem penalizações e prazos, diferentes elementos que constam de um relacionamento desta natureza. Portugal tem um conjunto diversificado de fornecedores e acreditamos que, do lado nigeriano, todos os esforços serão feitos para cumprir a palavra dada", afirmou o ministro, quando questionado pelos jornalistas.

