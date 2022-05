Jorge Santos iniciou na quinta-feira uma viagem de uma semana aos Estados Unidos, país que concentra "600 mil cabo-verdianos", com paragens marcadas em regiões como Florida, Nova Inglaterra, Nova Iorque ou Nova Jérsia, onde se encontrará com membros de câmaras de comércio, com líderes estaduais e com a comunidade cabo-verdiana.

"Estamos a fazer uma semana de visita de trabalho e também às comunidades cabo-verdianas nos Estados Unidos, que é a maior comunidade da diáspora cabo-verdiana. Estimamos ter aqui mais de 600 mil cabo-verdianos entre emigrantes e descendentes, uma comunidade muito bem integrada e que tem uma ligação muito fiel com Cabo Verde, não só na sua intermediação social, mas também a nível financeiro, a nível económico e também cultural e desportivo", disse Jorge Santos.

Esta é uma viagem, segundo o ministro, de promoção de um conjunto de incentivos e benefícios que o Governo cabo-verdiano está a criar para as suas comunidades, de forma a facilitar a sua integração e conectividade com o país.

"Será uma visita intensa em contactos com as nossas comunidades, com as suas associações representativas, nesse diálogo com a nova conectividade funcional que Cabo Verde quer ter com a sua diáspora, ou seja, uma melhor integração, uma melhor conectividade. Resumindo: Cabo Verde resolveu dar centralidade à diáspora cabo-verdiana e reconciliar-se também com a sua própria diáspora", frisou o responsável pela tutela das Comunidades.

A partir de sábado, Jorge Santos segue para Nova Inglaterra, região que engloba estados como Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, onde está a maioria da comunidade cabo-verdiana.

"Já na segunda-feira, iremos deslocar-nos a Nova Jérsia e a Nova Iorque, onde teremos também contactos com as nossas comunidades, teremos vários encontros com autoridades estaduais e entidades representativas do Congresso Estadual e Federal, para falar sobre a integração da nossa diáspora", relatou.

Jorge Santos detalhou ainda que o Governo se encontra a preparar a participação de Cabo Verde, em outubro, numa feira empresarial e de turismo na Florida, onde o seu país pretende promover as suas potencialidades e oportunidades de investimento na área do turismo, da economia marítima e das tecnologias.

"Estamos a criar todas as condições, uma vez que os Estados Unidos é um dos países que Cabo Verde mantém uma relação de confiança, de proximidade, mas também de partilha de valores, como democracia, estabilidade, e por isso estamos aqui para promover o nosso país e também convidar os empresários norte-americanos, e também empresários de origem cabo-verdiana, a investir nesses setores em Cabo Verde e aproveitar as oportunidades que o país lhes oferece", concluiu Jorge Santos.

MYMM // VM

Lusa/Fim