O edifício, inaugurado na quarta-feira, está equipado com "tecnologia de PCR em tempo real, para a deteção de microrganismos causadores de doenças", refere o Instituto Nacional de Saúde (INS) de Moçambique, na sua página.

"Esta infraestrutura vai permitir a introdução, na província de Tete, do diagnóstico especializado de outras doenças relevantes no contexto epidémico local e nacional, com ênfase para as doenças infecciosas endémicas, epidémicas e emergentes", referiu Armindo Tiago, citado pelo INS.

O laboratório, construído com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tem capacidade para processar cerca de 400 amostras por dia.

Pelo menos oito casos de poliomielite foram diagnosticados em Tete, segundo o serviço provincial de Saúde.

Desde 1992 que a doença não era detetada em Moçambique e surgiu em maio, na província de Tete, depois de eclodir no vizinho Maláui, dois meses antes.

Segundo o ministro da Saúde, foram também formados técnicos de laboratório nas áreas de biologia molecular, biossegurança e bioproteção em Tete, o que aumenta o número de profissionais de saúde "qualificados" na província para realizar "diagnósticos no âmbito da saúde pública, atenção médica e investigação científica".

De acordo com o INS, Moçambique tem laboratórios de saúde pública em quatro províncias, nomeadamente Cabo Delgado, Nampula, Sofala e Inhambane.

A poliomielite é uma doença infecciosa sem cura que afeta sobretudo as crianças com menos de 5 anos e que só pode ser prevenida com a vacina. Em alguns casos, pode provocar paralisia de membros.

LYN // LFS

Lusa/Fim