Em entrevista hoje divulgada pelo jornal La Sexta, Robles disse que os norte-americanos irão replicar o sistema de transferência de fugitivos do Afeganistão implantado por Espanha, que consiste num transporte aéreo com aeronaves militares entre Cabul e Dubai, complementado por uma linha de voos com aviões comerciais com escala em Atenas.

Sem se expressar claramente a favor ou contra a criação de um exército europeu, a ministra da Defesa de Espanha defendeu a continuação dos trabalhos sobre uma "política de defesa comum", e destacou: "Todos temos que aprender lições, porque houve um fracasso muito claro".

Questionada sobre o perfil das pessoas que Espanha está a retirar do Afeganistão, a ministra - sem entrar em pormenores para não colocar em risco as suas famílias que permanecem no seu país - indicou que se trata de "famílias inteiras" com "muitos filhos" e "muitas mulheres", "poucos homens solteiros" e "algumas mulheres solteiras" que foi possível incluir nos voos.

A ministra espanhola disse que os refugiados afegãos estão a viajar com "pouquíssimos pertences, praticamente apenas com o que trazem vestido e uma pequena mala".

