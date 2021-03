"Estamos a encaminhar para o arquivamento deste processo porque não vemos como é o Ministério Público vai continuar com este processo", defendeu Marcelino Ntupé, sublinhando que os advogados de Na Tchuto responderam "de forma detalhada" às nove questões colocadas pelos magistrados do gabinete de delitos económicos e luta contra a corrupção do Ministério Público.

Na Tchuto, de 71 anos, tinha sido ouvido no mesmo processo na semana passada, mas a audição, na altura, foi interrompida quando o militar na reserva se sentiu indisposto, precisou o advogado.

Marcelino Ntupé esclareceu que Bubo Na Tchuto está a ser investigado enquanto comerciante, após denúncias feitas pelos serviços das Alfândegas, Contribuições e Impostos e Fundo Rodoviário, que colocaram em causa a sua atividade de venda a retalho de combustíveis.

O advogado de Bubo Na Tchuto acredita que o processo "não terá pernas para andar e será arquivado" perante as provas e elementos documentais que a equipa de defesa do militar apresentou hoje ao Ministério Público.

Nos próximos dias, a equipa de defesa do ex-chefe da Armada guineense conta ainda entregar "mais elementos de prova" que Marcelino Ntupé acredita que vão ajudar a esclarecer as acusações feitas ao seu constituinte.

