A operação foi avançada pela revista Sábado, que revela que as buscas se enquadram na Operação Cartão Vermelho e envolvem os empresários de futebol Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em causa estarão suspeitas de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.

Nas buscas estão envolvidos elementos da PSP, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e Autoridade Tributária (AT).

