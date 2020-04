O valor vai ser investido no apetrechamento do bloco operatório e na compra de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo, o maior do país, lê-se na nota do banco.

"Esta decisão foi tomada face aos novos desenvolvimentos da pandemia. Com o apoio, o banco reafirma o seu compromisso com a sociedade num momento de grande adversidade como este", acrescenta o comunicado.