Mia Couto e Julian Fuks entre 29 autores convidados a escrever contos sobre pandemia

Mia Couto e Julian Fuks estão entre os 29 escritores convidados pelo The New York Times Magazine para escrever contos inspirados pelo momento que o mundo atravessa, varrido pela pandemia de covid-19, no âmbito de um projeto intitulado "Decameron".