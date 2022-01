"Formou-se um sistema de baixa pressão atmosférica que pode evoluir para o estado de ciclone tropical sobre a costa leste de Madagáscar, no dia 22 de janeiro", lê-se em comunicado.

O Inam vai continuar a "monitorizar a evolução" do sistema e apela à população para que siga a informação meteorológica - estando a depressão a ser igualmente acompanhada pelas restantes redes meteorológicas da região.

As águas quentes desta altura do ano no oceano Índico, incluindo no canal de Moçambique, são um dos fatores que contribuem para a formação de ciclones que costumam atingir a costa moçambicana entre dezembro e abril.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 47.493 foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais em Moçambique na atual época chuvosa, segundo o mais recente relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

