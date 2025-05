Meta recebe indemnização de cerca de 147 ME por espionagem do programa Pegasus

Madrid, 07 mai 2025 (Lusa) -- O grupo NSO, criador do programa espião Pegasus, terá de indemnizar a Meta em 167 milhões de dólares (147 milhões de euros) pela infeção de 1.400 utilizadores no WhatsApp com o programa de espionagem, segundo a Europa Press.