"Vamos apreciar o perfil do candidato (...). Estamos abertos para receber as candidaturas internas e em função da vontade os interessados vão ser escrutinados", disse o presidente do Conselho Nacional do MDM, Casimiro Beto, à margem da inscrição do partido para o escrutínio das eleições gerais - incluindo presidenciais - de 09 de outubro, junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Além do perfil dos candidatos, o MDM deverá também discutir o plano de atividades do partido deste ano, face às eleições de outubro, apreciar o relatório do secretariado-geral e o relatório económico do partido, avançou Casimiro Beto.

Pelo menos nove formações políticas já se inscreveram na CNE para as eleições gerais deste ano, num processo que arrancou a 22 de abril e termina a 07 de maio.

Os partidos Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos) e o Partido Ecologista de Moçambique (Pemo) inscreveram-se a 22 de abril. As restantes sete formações inscreveram-se hoje: Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO), Movimento de Reconciliação de Moçambique (MRM), Movimento Patriótico para a Democracia (MPD), Movimento Nacional Para Recuperação Da Unidade Moçambicana (Monarumo), Partido Nacional de Moçambique - Centro de Reflexão Democrática (PANAMO/CRD), Partido de Justiça Democrática de Moçambique (PJDM) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM), este último o primeiro partido parlamentar a apresentar-se à CNE.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, às quais já não concorre o atual Presidente da República e líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, por ter atingido o limite de dois mandatos previsto na Constituição.

A votação inclui ainda legislativas e para governadores de províncias e respetivas assembleias provinciais.

LN // JMC

Lusa/Fim