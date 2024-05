"Uma das novidades das Festas do Município de Vagos vai ser o regresso das tasquinhas gastronómicas que estarão instaladas no estacionamento da Avenida Dr. Lúcio Vidal, numa organização da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António", revelou a Câmara Municipal de Vagos.

As Festas de Vagos vão decorrer de 17 a 21 de maio, em honra da Nossa Senhora de Vagos e do Divino Espírito Santo.

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, a festa arranca a 17 de maio com o artista português FF, que estará no palco da Quinta do Ega, com a Filarmónica Vaguense, propondo uma combinação entre o pop e o clássico.

A primeira noite termina com a atuação do DJ Maskarilha e do vaguense DJ Martinez.

Já o segundo dia das festividades começará com os sons de música tradicional portuguesa, ecoados pelas ruas da vila pelos Côdeas do Diabo.

A programação deste dia prevê ainda a estreia da peça "As Hospedeiras", do Grupo de Teatro Fantástico da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, no auditório do Centro de Educação e Recreio de Vagos.

No palco da Quinta do Ega estarão os aveirenses Moonshiners, o DJ Kura e, mais tarde, o DJ vaguense Joni.

No dia 19 de maio o sagrado e o profano misturam-se, com a procissão do Divino Espírito Santo, pelas ruas da vila de Vagos durante a tarde, acompanhada pela Banda Vaguense.

A noite é de Pedro Abrunhosa, de Insert Coin e da DJ Nadja.

A 20 de maio comemora-se o Dia do Município que é simultaneamente dedicado a Santa Maria de Vagos, com a realização de uma eucaristia campal no Santuário.

"Outro dos pontos altos deste momento de fervor religioso, a Bênção do Bodo, está reservado para o meio da tarde", informou a Câmara Municipal.

Ainda nesta tarde terá lugar a atribuição de diplomas de mérito municipal aos alunos do concelho, que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vagos, o Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.

À noite, a partir das 21:00, terá lugar a Procissão das Velas, que sairá do Santuário até ao centro da Vila de Vagos, onde se realizará a Serenata à Senhora de Vagos.

O último dia das festividades prevê a realização da tradicional sardinhada, acompanhada musicalmente pelo duo Paulo Matos e Diana Matos.

CMM // JEF

Lusa/Fim