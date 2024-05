O certame, organizado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, volta a apostar "num cartaz musical forte" com o objetivo de atrair "o público mais jovem" ao recinto do Parque de Feiras e Exposições e tentar superar o número de visitantes do ano passado.

"O cartaz é obviamente aquilo que tem o maior peso [financeiro] na feira e é o principal fator de atração de pessoas à feira", destacou hoje o presidente da Câmara de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha.

Segundo o autarca, que falava durante a conferência de imprensa de apresentação da 36.ª edição da Santiagro, que decorreu numa empresa de cortiça, na freguesia de Cercal do Alentejo, a aposta "num cartaz muito focado na juventude" permite garantir que o certame é visitado por pais e filhos.

"Alguns destes artistas conseguem atrair um público muito jovem que, naturalmente, não pode vir sozinho e tem de trazer os pais" ao certame, frisou.

Com esta aposta, o autarca espera "entre 45 e 50 mil visitantes" durante os quatro dias da feira agrícola que tem, este ano, um orçamento de 267 mil euros, "mais 2,5%" do que em 2023.

"É um esforço que o município faz, mas considero que é um bom investimento, uma vez que estes grandes eventos têm um impacto muito importante na economia local", considerou.

A poucos dias do arranque de mais uma edição, Álvaro Beijinha realçou que este "foi o ano com maior procura" por espaços no recinto que vai contar com "mais de 200 expositores" ligados a várias atividades da economia local e regional.

"É uma feira de matriz agrícola e rural que tem tido um percurso nos últimos anos de crescimento e este foi dos anos com mais procura por expositores", estando "totalmente preenchida", apontou.

Durante o certame será debatido o futuro do arroz, num colóquio organizado pela Caixa Agrícola da Costa Azul, no dia 31, que se irá debruçar sobre pesquisa, ciência e inovação, produção e novas práticas agrícolas, a questão da água e o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Também a pecuária, a floresta e o cavalo vão estar em evidência ao longo dos quatro dias, com batismos, galas equestres e gincanas, passeios de burro do pónei, demonstrações de tosquia de ovelhas.

A Santiagro conta também com uma exposição permanente de equídeos, bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

O programa dos quatro dias da feira agrícola vai incluir, além do setor expositivo, 'showcooks', demonstração da arte da cocaria, 'workshops', o maior aquário móvel da Europa para os mais novos, provas de vinho e de gin, passeios de 'tuk-tuk' motorizado, ordenha de cabras e garraiadas.

O cartaz musical conta ainda com as atuações dos dj Dadão (30 de maio), Kura e Zanova (31), Kevu e o espetáculo 'Smells Like 90's, no dia 01 de junho.

