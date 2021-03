Em comunicado oficial, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) escreve que os navios patrulha 'Setúbal' e 'Zaire', da Marinha Portuguesa, e uma aeronave P-3C CUP+, "da Esquadra 601 - "Lobos" da Força Aérea Portuguesa" vão participar "no maior exercício militar aeronaval internacional no Golfo da Guiné", o Obangame Express 2021.

O navio patrulha 'Setúbal', com 58 militares atualmente em missão em Cabo Verde, participa no exercício no período de 17 a 21 de março. Já o navio 'Zaire' em missão em São Tomé e Príncipe e "operado por uma guarnição mista, composta por militares portugueses e santomenses", participará entre os dias 20 e 25 de março.

Quanto à aeronave da Força Aérea, composta por uma tripulação de 36 militares, participa de 18 a 26 de março, a partir de São Tomé e Príncipe, adianta o EMGFA.

Este exercício internacional, que contará com a participação de meios de 21 países africanos, tem como principal objetivo "promover a segurança global na região, através da cooperação entre todas as forças e unidades dos países participantes" bem como "a partilha de informação no domínio marítimo entre os diversos centros de operações marítimas no Golfo da Guiné".

"A capacitação dos países do Golfo da Guiné, em concreto na área da segurança marítima e do combate às atividades ilícitas no mar, onde se destaca o combate contra a pirataria, o narcotráfico e a delapidação abusiva dos recursos marinhos, são outros dos grandes objetivos deste exercício militar conduzido pelo Comando Africano dos Estados Unidos (United States Africa Command - U.S. AFRICOM)", conclui o comunicado. ?

O exercício militar multinacional Obangame Express, promovido pelos EUA para a África Ocidental, realiza este ano a sua décima edição e tem cerimónia de abertura marcada para o próximo dia 19 de março no Gana, contando com a participação de 32 países, incluindo Portugal, Brasil e cinco países africanos lusófonos.

