A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel Santos, anunciou que a vítima mortal é uma mulher de 67 anos do distrito de Mé-zóchi, elevando para quatro o número de óbitos por covid-19 registado esta semana no país.

De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, nas últimas 24 horas registaram-se 25 casos -- 23 na ilha de São Tomé, e dois na ilha do Príncipe - e 27 recuperações da doença - 21 na ilha de São Tomé e seis na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.217 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 47 óbitos e 2.636 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 534 casos sob vigilância, dos quais 460 na ilha de São Tomé e 74 na ilha do Príncipe.

Destes, 527 encontram-se em isolamento domiciliar -- 454 na ilha de São Tomé e 73 na ilha do Príncipe -, um paciente encontra-se internado na ilha do Príncipe e seis na ilha de São Tomé, dos quais dois em estado grave.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 56.780 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 19.634 já receberam as duas doses.

O documento refere ainda que nas últimas 24 horas foram vacinadas 3.191 pessoas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.715.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 230 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

