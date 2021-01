Dois moçambicanos, ambos de 58 anos, morreram vítimas da covid-19 na cidade de Maputo e província de Manica, "após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento", disse Lorna Gujral, chefe do Departamento Central de Vigilância em Saúde, na atualização de dados sobre a pandemia em Maputo.

A responsável anunciou ainda que mais 154 pessoas foram diagnosticadas positivas no teste ao novo coronavírus, nas últimas 24 horas, subindo o total de casos para 19.463, dos quais 19.147 são de transmissão local e 316 são importados.

O país registou ainda mais 63 pessoas dadas como recuperadas da doença, o que eleva o total para 16.828 (86%).

A capital, Maputo, tem mais casos ativos no país, um total de 1.789, seguida da província de Maputo, com 221 casos, enquanto as restantes nove províncias registam menos de 100 casos.

Moçambique já testou cumulativamente 277.452 pessoas suspeitas de infeção, desde o anúncio do primeiro caso em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 67.246 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países lusófonos, Angola regista 408 óbitos e 17.642 casos, seguindo-se Moçambique (171 mortos e 19.463 casos), Cabo Verde (113 mortos e 11.920 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.264 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

