Segundo o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, um dos casos diagnosticados é relativo a um homem de 43 anos, não residente, que viajou em avião do continente para os Açores em 19 de julho.

No domingo, o homem obteve resultado positivo no teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2 do sexto dia, após um resultado negativo no teste realizado à chegada.

Das 535 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foi ainda diagnosticado outro homem, de 56 anos, não residente, que desembarcou na região em 25 de julho e que à chegada, no teste de despiste, obteve resultado positivo.

De acordo com a autoridade, ambos os casos apresentam "situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos".

Sobe assim para 165 o número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 registados nos Açores, verificando-se atualmente 10 casos positivos ativos, dos quais nove na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

Portugal contabiliza pelo menos 1.717 mortos associados à covid-19 em 50.164 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos e infetou mais de 16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

JME // MLS

Lusa/Fim