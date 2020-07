Mais de 500 guerrilheiros da Renamo entregaram armas no âmbito do acordo de paz em Moçambique

Mais de 500 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal força de oposição, entregaram as armas no âmbito da Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR), no quadro do acordo de paz, disse hoje o presidente do partido.