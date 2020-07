A informação foi hoje divulgada pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República e coordenador da comissão multissetorial de prevenção e combate à covid-19, Pedro Sebastião.

Segundo o responsável, entre os 5.771 cidadãos que regressaram ao país, 2.158 vieram de Portugal, 1.470 da África do Sul e 512 do Brasil e os restantes de outras origens (Cuba, Rússia, Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, Índia, Turquia, República do Congo e República Democrática do Congo).