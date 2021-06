No total, 386 palestinianos ficaram feridos, moradores nos municípios próximos de Beita e Beit Dajan, dos quais 286 sofreram inalação de gás, 55 foram atingidos por balas de borracha, 38 por queimaduras e quedas e 7 por bombas de gás, informou hoje o Crescente Vermelho Palestiniano.

Além disso, a organização relatou ataques contra a sua equipa, pois três voluntários ficaram feridos e duas ambulâncias foram atacadas com bombas de gás e balas de borracha por tropas israelitas posicionadas ao redor da construção ilegal de Eviatar.

Esta construção ilegal cresceu rapidamente nos últimos dois meses com mais de 40 edifícios para dezenas de famílias israelitas.

Quatro palestinianos foram mortos nos últimos dias por tiros israelitas em vários confrontos entre residentes de Beita e Beit Dajan com as forças israelitas, incluindo dois adolescentes de 15 e 16 anos em incidentes separados.

Os palestinianos atiraram pedras contra as tropas e queimaram áreas de terra, enquanto as tropas israelitas posicionadas na área responderam com munição de controle de distúrbios e balas reais em vários confrontos nas últimas semanas.

O território onde Eviatar está baseado historicamente pertencia às aldeias palestinianas adjacentes de Beita, Kablan e Yitma, embora os residentes tenham sido banidos da área pelo que o exército israelita alegou "razões de segurança".

No domingo passado, o chefe do Comando Central do Exército israelita emitiu uma "ordem de demarcação" proibindo novas construções em Eviatar e ordenando aos colonos que deixassem o local e retirassem seus pertences na próxima semana.

A violência em torno de Eviatar ocorre numa altura em que há um aumento generalizado de hostilidades em toda a Cisjordânia e também na ocupada Jerusalém Oriental, onde se registaram também nove palestinianos feridos hoje num confronto com a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas.

