De acordo com dados avançados hoje pelo chefe de Saúde Pública no Serviço Provincial de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, a operação de vacinação vai decorrer de 02 a 06 de junho, estando disponíveis 4.263.750 doses de vacina, a administrar por via oral, incluindo nas 250 unidades de saúde da província, no norte do país.

Segundo Geraldino Avalinho, a campanha de vacinação pretende chegar a 3.618.100 crianças, com o envolvimento de mais de 3.900 equipas de vacinadores comunitários, compostas por três elementos, em todos os 23 distritos de Nampula.

Esta campanha de vacinação deverá decorrer em simultâneo nos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Além das instituições de saúde, a vacinação vai decorrer em postos fixos, escolas e creches, entre outros, abrangendo igualmente as crianças que já tenham recebido a vacina anteriormente.

"Independentemente do número de doses que tomaram, são elegíveis, devem fazer esta toma", acrescentou.

