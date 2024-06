Desde maio de 2023, quando foi inaugurado o CROAA, verificou-se a entrada de 116 canídeos através de ações de captura, receção e recolha de animais abandonados ou errantes, tendo sido adotados 94 e devolvidos aos seus detentores 19.

Em relação a felídeos, o CROAA registou a entrada de 98 animais, dos quais 67 foram adotados e dois devolvidos aos donos.

Apesar de o canil estar "constantemente sobrelotado", a veterinária municipal Maria Sarmento disse à Lusa que o CROAA "tem dado uma boa resposta" ao nível da recolha e adoção, existindo atualmente, 35 cães e 14 gatos à espera de um novo dono.

Relativamente à saúde animal, foram realizadas 94 esterilizações em canídeos e 129 gatos, das quais 65 foram realizadas no âmbito da campanha Captura, Esterilização e Devolução (CED) promovida pelo município.

Foram ainda vacinados 86 animais contra a raiva e 175 animais receberam a vacina contra as doenças infecciosas (147 cães e 28 gatos).

Situado na freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior, o CROAA foi inaugurado em maio de 2023 e representou um investimento de cerca de 430 mil euros.

Após um período de adaptação às exigências de operacionalização deste equipamento, que permitiu desenvolver uma organização de serviço adaptada à realidade do município, foi publicado hoje, em Diário da República, o regulamento que regula as condições gerais de funcionamento e utilização do CROAA.

Com capacidade para acolher 39 cães e 10 gatos, o equipamento dispõe de 13 boxes para cães, 10 das quais foram cedidas à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha, mais duas boxes de isolamento, e gatil.

O edifício inclui ainda espaço de atendimento, gabinete de vacinação e tratamentos, gabinete veterinário, sala de enfermagem, sala de esterilização, sala de recobro, zona de higienizarão, zona de parque, espaços de apoio e arrumação.

Segundo a autarquia, o CROAA "tem como objetivos controlar a população de cães e gatos do município de Albergaria-a-Velha, garantido o bem-estar animal e a saúde pública. No equipamento, os animais recolhidos são avaliados e, caso não sejam reclamados no período legal, são encaminhados para adoção"

