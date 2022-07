De acordo com os dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que teve início na sexta-feira às 14:50 em Vale da Pia, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, era às 07:00 o que mais meios mobilizava, com 466 operacionais e o apoio de 127 veículos.

Por dominar estava também o incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

Às 07:00, este fogo mobilizava 463 bombeiros, com o auxílio de 146 meios terrestres.

Segundo a ANEPC, o fogo que teve início às 12:04 de quarta-feira em Palmela, no distrito de Setúbal, mobilizava 423 operacionais, com o apoio de 129 meios terrestres.

Também o incêndio que deflagrou às 23:30 de terça-feira em Gambelas, na freguesia de Montenegro, no distrito de Faro, estava também por dominar, mobilizando 359 operacionais, com o apoio de 126.

O incêndio em Santa Eulália, no concelho de Seia, distrito da Guarda que deflagrou a meio da tarde de quarta-feira, estava em resolução desde as 03:59, encontrando-se mobilizados 183 operacionais, com o apoio de 53 veículos.

Também em resolução estava o incêndio que deflagrou na Cumeada, no concelho de Ourém, Santarém, que mobilizava 401 operacionais, com o apoio de 130 veículos.

Às 07:00, mais de três mil operacionais combatiam 45 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 1.006 veículos.

