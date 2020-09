As autoridades de saúde mexicanas assinalaram na sexta-feira um aumento das infeções (0,74%) em relação ao dia anterior, enquanto as mortes cresceram 0,53%.

As autoridades também informaram que as cinco entidades com maior número de casos acumulados são a Cidade do México, o Estado do México, Guanajuato, Nuevo León e Veracruz, que juntos representam 41% de todos os contágios registados no país.

Em relação às mortes, Cidade do México, Estado do México, Veracruz, Puebla e Baja California são as cinco entidades que registaram o maior número, acumulando 43% do total, com a Cidade do México a somar sozinha 15% de todos os óbitos a nível nacional.

O México ocupa o quarto lugar no mundo em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e é o sétimo em número de casos.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

