"Este é o melhor momento nas nossas relações em 80 anos", disse Maduro, no início de uma reunião com o homólogo russo, Vladimir Putin, na sala verde do Palácio do Kremlin, em Moscovo.

O líder venezuelano prometeu "um novo impulso" e "um salto em frente para uma relação de cooperação em todas as áreas".

Sem adiantar pormenores, Maduro anunciou a assinatura de um "tratado de cooperação" de "dez anos" que permitirá que "as relações entre a grande Rússia" e "a Venezuela floresçam a partir da América do Sul, lutando pelo ideal de [Simón] Bolívar e Hugo Chávez [Presidente venezuelano entre 1999 e 2013, já falecido]".

Embora considere que o potencial possa ser muito maior, Putin enfatizou que o volume de comércio entre os dois países aumentou 64% em 2024 (cerca de 176 milhões de euros), sublinhando ainda as "boas perspetivas" de negócios em muitas áreas, incluindo a energia, os transportes, a logística, a saúde e a indústria farmacêutica.

"Lembramo-nos sempre do nosso amigo Hugo Chávez. Foi um líder brilhante não só para o nosso país, mas para toda a América Latina. Foi, sem dúvida, nosso amigo. Continuem o seu trabalho, e desejamos-lhe tudo de bom. Bem-vindos à Rússia!", declarou Putin.

O encontro entre Putin e Maduro serviu também para assinalar o 80.º aniversário da vitória russa sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial.

"Verdadeiramente, o Exército Vermelho, com a sua grande vitória, o povo russo e o povo soviético com os seus heróis políticos e militares, com o sacrifício de 27 milhões de seres humanos, salvaram a Europa e a humanidade", disse o Presidente venezuelano.

Maduro transmitiu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, os "sentimentos especiais de admiração" do povo venezuelano pelas conquistas dos povos da antiga União da Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

"Os esforços dos povos russo e soviético para colocar um fim à máquina criminosa e infernal orquestrada pelo nazi-fascismo há 80 anos são impressionantes. Se assim não tivesse sido, a humanidade teria entrado num período histórico muito sombrio de atraso e crimes", afirmou Maduro.

"Estou muito feliz por partilhar esta grande data convosco", disse Maduro, sublinhando que os venezuelanos também se consideram parte desta vitória.

Por seu lado, Vladimir Putin manifestou a "enorme gratidão" pelo facto de o líder venezuelano ter encontrado tempo para viajar para Moscovo "num dia tão especial" para a Rússia.

As relações entre Moscovo e Caracas fortaleceram-se desde a Presidência de Hugo Chávez (1999-2013) e continuaram a expandir-se sob os governos de Maduro.

A Rússia manifestou apoio a Nicolás Maduro, embora grande parte da comunidade internacional não tenha reconhecido a sua reeleição em julho de 2024. A oposição reivindica a vitória nas eleições presidenciais e declarou que houve fraude.

Maduro, por sua vez, apoiou a Rússia antes e depois da ofensiva militar na Ucrânia em 2022.

A Rússia deverá receber líderes de cerca de 30 países nos próximos dias para assinalar o 80.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial. Estas comemorações culminarão no dia 09 de maio com um grande desfile militar na Praça Vermelha, na presença do Presidente chinês, Xi Jinping, e do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros líderes.

