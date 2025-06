Segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo, as forças de Moscovo lançaram um ataque utilizando armas de alta precisão e drones de ataque contra instalações do complexo militar e industrial ucraniano da região de Kiev.

De acordo com a mesma fonte, os ataques visaram também "um aeródromo militar, bem como (...) armamento naval ucraniano".

De acordo com Moscovo, todos os alvos foram atingidos.

Anteriormente, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha acusado Moscovo de atingir o território ucraniano durante a noite com 352 drones, incluindo 159 Shaheds, de fabrico iraniano, e 16 mísseis, incluindo projéteis balísticos produzidos pela Coreia do Norte.

Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas em Kiev, de acordo com os serviços de emergência ucranianos.

O primeiro balanço provisório indicava seis mortos.

A sul da capital da Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência dos ataques russos.

Os serviços de socorro ucranianos disseram que não conseguiram apurar quantas pessoas podem ainda estar debaixo dos escombros.

As cidades ucranianas são alvo de ataques russos todas as noites, numa altura em que as conversações entre Kiev e Moscovo se encontram num impasse.

