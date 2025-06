EUA insistem que compromisso de aumentar gastos na Defesa envolve todos os aliados da NATO

Bruxelas, 23 jun 2025 (Lusa) -- Os Estados Unidos insistiram hoje que o compromisso de aumentar para 5% os gastos com Defesa diz respeito a todos os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), reunidos em cimeira em Haia.