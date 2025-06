A governante portuguesa está em Maputo para participar nas comemorações dos 50 anos da independência de Moçambique, que se assinalam na quarta-feira, também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e hoje foi recebida pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria Lucas.

"São várias as áreas em que nós queremos colaborar e queremos, sobretudo, comprometer-nos num diálogo político profundo que, nas próximas semanas, intensificará no sentido de, em 2026, realizarmos a nossa sexta cimeira, que nós esperamos também que tenha resultados tangíveis e operacionalizáveis em benefício dos dois países", disse a governante portuguesa, em declarações aos jornalistas após o encontro com a ministra moçambicana.

Durante a anterior, a quinta cimeira Moçambique -- Portugal, realizada em setembro de 2022, em Maputo, foram assinados entre os dois governos 18 acordos e memorandos, envolvendo áreas como capacitação institucional nos setores da agricultura, educação, justiça, saúde, património e cultura, a Escola Portuguesa de Moçambique, a promoção da língua portuguesa e o financiamento às empresas e criação de emprego em Cabo Delgado, província no norte do país.

Nesta visita a Moçambique, a secretária de Estado pretende conhecer de perto os projetos da Cooperação Portuguesa, tendo garantido ainda que o futuro passa sobretudo pelas áreas em que Portugal já colabora.

"Concordamos que, mais do que olharmos para novas áreas de cooperação, é reforçarmos aquelas que, para nós, são de facto muito importantes e que são comuns, de preocupação, dos dois países. A primeira seria, inevitavelmente, as áreas da segurança e defesa", apontou, referindo-se ao apoio direito de Portugal na formação nos últimos 30 anos e, em termos multilaterais, através da União Europeia.

"Mas, para além desta dimensão de segurança e defesa, que é, de facto, muito relevante, também a língua, e a economia e o investimento. São áreas que, de facto, unem os dois países e nas quais os dois países estão empenhados numa cooperação ainda mais sólida", acrescentou Ana Isabel Xavier.

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal destacou ainda a importância da presença do Governo português nas comemorações dos 50 anos da proclamação da independência de Moçambique, que aconteceu em 25 de junho de 1975, feita então pelo primeiro Presidente moçambicano, Samora Machel.

"Uma data que para Portugal é também muito importante, visto que em 2024 Portugal também celebrou os seus 50 anos do 25 de Abril e por isso o que nós sentimos é que a história dos dois países tem caminhado em conjunto e é exatamente esse relembrar de uma história em conjunto que fizemos aqui hoje com a senhora ministra dos Negócios Estrangeiros", concluiu.

PVJ // ANP

Lusa/Fim