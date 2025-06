Na declaração final, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e os dirigentes europeus, Ursula von der Leyen e António Costa, afirmaram que "esta associação é mais importante do que nunca".

Europeus e canadianos decidiram criar uma associação em matéria de segurança, que vai aumentar as possibilidades de o Canadá participar nos concursos públicos na área da defesa.

Sobre o Médio Oriente, asseguraram que "sempre foram claros quanto ao Irão não poder ter uma arma nuclear".

Reclamaram ainda um cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza, a libertação dos reféns israelitas e a solução de dois Estados.

Para a nova "associação estratégica", as partes comprometeram-se a aumentar os fluxos comerciais e promover a segurança económica e apoiar as empresas, através da aplicação plena e eficaz do tratado comercial que assinaram em 2016.

