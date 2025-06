"Sobre as preocupações do Presidente Trump: eles condenam o ataque dos EUA ao Irão - não atingiu os seus objetivos. No entanto, a Rússia não tem intenção de fornecer armas nucleares ao Irão porque, ao contrário de Israel, somos membros do Tratado de Não Proliferação Nuclear", escreveu Medvedev numa mensagem na rede social X.

O antigo presidente qualificou as suas palavras de domingo, quando disse na sua página no Telegram que "há países que estão prontos a entregar as suas próprias armas nucleares diretamente ao Irão".

Agora, Medvedev, que é atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que está "muito bem ciente" das implicações de fornecer armas nucleares ao Irão, uma medida que "outros países" poderiam tomar.

"Foi isso que eu disse", acrescentou.

Na sequência das declarações do ex-líder russo no domingo, Trump escreveu hoje na sua rede social Truth Social que Medvedev não deveria tomar "a palavra N tão levianamente".

"Ouvi o antigo Presidente russo Medvedev usar a palavra com "N" (Nuclear!) de forma casual, dizendo que ele e outros países iriam fornecer ogivas nucleares ao Irão? Será que ele disse mesmo isso ou é apenas fruto da minha imaginação? Se ele disse isso, e se for confirmado, por favor digam-me imediatamente. A palavra "N" não deve ser encarada de forma tão ligeira", avisou Trump.

O líder norte-americano sublinhou ainda o papel dos submarinos nucleares dos EUA no ataque ao Irão, afirmando que são "20 anos mais avançados" do que outras frotas de submersíveis.

Na sua resposta a Trump, Medvedev disse que não deviam estar a discutir sobre quem tem mais armas nucleares, até porque, explicou, "porque o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que assinei com um Presidente dos EUA, continua em vigor por agora".

"A questão é: o que vem a seguir?", concluiu o antigo Presidente russo.

Dimitri Medvedev foi Presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e celebrou com o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, um tratado, também conhecido como "New START", que visava reduzir e limitar o número de armas nucleares entre os dois países.

Contudo, em 2023, o atual Presidente russo, Vladimir Putin, suspendeu esse acordo.

Israel lançou a 13 de junho uma ofensiva sobre o Irão, argumentando que o avanço do programa nuclear iraniano e o fabrico de mísseis balísticos por Teerão representam uma ameaça direta à sua segurança.

Desde então, aviões israelitas atacaram uma série de infraestruturas estratégicas, incluindo sistemas de defesa aérea, instalações de armazenamento de mísseis balísticos e as centrais nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo, e foram também eliminados comandantes da Guarda Revolucionária, chefes dos serviços secretos e cientistas ligados ao programa nuclear iraniano.

As autoridades da República Islâmica indicaram que os bombardeamentos já fizeram pelo menos 400 mortos e 3.056 feridos, ao passo que o Governo israelita informou que os mísseis lançados pelo Irão em retaliação causaram a morte de 24 pessoas e ferimentos em 1.272, em território israelita.

No sábado, o conflito assumiu uma nova dimensão com a entrada dos Estados Unidos na guerra, bombardeando as três principais instalações envolvidas no programa nuclear do Irão, entre as quais a unidade de Fordo, com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, e com Trump a ameaçar o regime teocrático de Teerão de mais ataques, se "a paz não chegar rapidamente".

A operação norte-americana que devastou o programa nuclear iraniano resultou de meses de preparação e não visou militares nem a população civil do Irão.

