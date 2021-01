Entre os novos casos, seis são importados - dois provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo, dois do Reino Unido, um de Espanha e um da República Checa - e 89 de transmissão local, incluindo um profissional do setor da educação identificado no rastreio nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Santa Cruz.

"São 1.284 os casos ativos, dos quais 138 são casos importados e 1.146 são casos de transmissão local", refere a Direção Regional de Saúde, em comunicado, clarificando que a região autónoma contabiliza um total de 2.861 casos confirmados desde o início da pandemia, já com 1.557 recuperados.

O arquipélago regista também 20 óbitos associados ao novo coronavírus.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 50 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 1.173 em alojamento próprio e 61 estão hospitalizadas, sete delas nos cuidados intensivos.

"No total, há 287 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos", indica a autoridade de saúde, adiantando que 2.244 pessoas estão em vigilância ativa e 6.908 viajantes estão monitorizados através da aplicação 'MadeiraSafe'.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

DC // MLS

Lusa/Fim