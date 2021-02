Os casos hoje registados dizem respeito a um importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 89 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

A DRS indica ainda haver hoje mais 123 casos recuperados pelo que a região passa a contabilizar 3.509 recuperações da covid-19 e duas mortes, passando a contabilizar, até à data, um total de 49 óbitos associados à doença.

As mortes dizem respeito a duas doentes com covid-19, de 83 e 89 anos que estavam internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e tinham comorbilidades associadas.

Os 1.870 casos ativos registados na região distribuem-se por 89 importados e 1.781 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento destes casos ativos, a autoridade da saúde regional assinala que 75 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (69 pessoas em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 39 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

O boletim sobre a situação da pandemia na região, indica ainda que "adicionalmente, três doentes com aquele diagnóstico, provenientes do território continental (Região de Lisboa e Vale do Tejo), permanecem em Unidade de Cuidados Intensivos no Hospital Dr. Nélio Mendonça, desde 30 de janeiro".

A DRS aponta haver 225 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM.

A vigilância ativa de contactos de casos positivos incide sobre 2.398 pessoas que são acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

