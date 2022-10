O 4.º Encontro em Macau -- Festival das Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que integra espetáculos de música e dança tradicional, um festival de cinema e uma exposição de livros ilustrados, vai decorrer simultaneamente com o Festival da Lusofonia, que atrai todos os anos milhares de pessoas, muitas delas das comunidades lusófonas.

O investimento total está estimado em sete milhões de patacas (891 mil euros).

Ainda que os eventos estejam agendados sobretudo para a ilha da Taipa, estes serão também alargados "a outras comunidades da cidade, proporcionando diversas experiências culturais com vista à criação de Macau como parque temático" dedicado ao encontro cultural entre o território e os países lusófonos, sublinhou a presidente do Instituto Cultural durante a apresentação do programa.

"Assinalando-se, este ano, o 25.º aniversário do Festival da Lusofonia, este centrar-se-á na divulgação da cultura macaense, propondo-se também salientar a história da viagem das culturas dos países lusófonos através do oceano e do seu estabelecimento nesta cidade, com uma programação que abrangerá espetáculos em patuá promovidos por associações locais macaenses e uma mostra de gastronomia macaense", acrescentou Leong Wai Man.

O patuá é uma língua crioula de base portuguesa, que está em risco de extinção, e que tem sido preservado essencialmente através do grupo de teatro Dóci Papiaçam di Macau, que encena uma peça por ano maioritariamente falada em crioulo.

O Festival da Lusofonia, um evento marcado por mostras culturais, espetáculos de música e dança, jogos tradicionais portugueses e gastronomia típica de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, decorre este ano entre 28 e 30 de outubro.

A cultura macaense será o foco deste evento, assinalou a organização, através da gastronomia e artesanato.

A exposição de livros Ilustrados em Chinês e Português está agendada de 28 de outubro a 02 de novembro.

Já os Espetáculos de Música e Dança Tradicional da Comunidade vão decorrer de 05 a 06 de novembro.

Por fim, o Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa realiza-se de 29 de outubro a 18 de novembro.

Este último evento será subordinado ao tema "Todos os rios correm para o mar" e pretende destacar "o espírito de pioneirismo, intercâmbio, inclusão e compreensão mútua entre a China (incluindo Macau) e os países e regiões de língua portuguesa".

