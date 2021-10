O sinal número 1 foi lançado "às 20:00 [13:00 em Lisboa]" quando o ciclone tropical severo Kompasu estava "a cerca de 930 quilómetros" a sudeste de Macau, indicaram os SMG, em comunicado.

"Espera-se que o sinal n.º 1 continue em vigor durante a noite", acrescentaram.

Os SMG referiram ainda existir uma "probabilidade alta" de emitirem o sinal número 3, na madrugada ou manhã de terça-feira, e "relativamente alta" de subirem o sinal para o número 8 entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta, uma vez que o Kompasu vai "continuar a intensificar-se e atravessar a parte setentrional do mar do Sul da China nos próximos dias".

Entre a madrugada e o início da manhã de quarta-feira, o Kompasu vai passar no ponto "mais próximo do território, a cerca de 400 quilómetros", em direção à ilha de Hainão, no sul da China, explicaram.

Por outro lado, sob a influência da maré astronómica e do 'storm surge', podem ocorrer "inundações em zonas baixas na madrugada da quarta-feira".

O ciclone tropical Lionrock obrigou as autoridades locais a emitir o sinal 8 no sábado.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos.

Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, tinha causado 10 mortos e 240 feridos.

EJ // LFS

Lusa/Fim