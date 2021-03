"O valor total do desconto é fornecido pela indústria (...) Esperamos que os nossos amigos de Hangzhou aproveitem este desconto para vir a Macau em breve", afirmou hoje a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, à margem de uma visita de jornalistas ao Museu do Grande Prémio.

Os descontos abrangem bilhetes de avião, alojamento e restauração e serão vendidos durante a semana de promoção de Macau em Hangzhou, no sudeste da China, que pretende atrair turistas ao território para tentar ultrapassar o impacto da pandemia da covid-19.

O objetivo desta semana, que decorre entre 26 e 29 de março, é promover a região administrativa especial chinesa como um destino seguro, há 354 dias sem casos de covid-19, e atrair visitantes chineses para "contribuir para a recuperação económica de Macau", de acordo com as autoridades locais.

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até agora nenhuma morte causada pela doença.

Na véspera do arranque desta semana, vai realizar-se um seminário sobre Turismo, Convenções e Exposições, na próxima sexta-feira, para reforçar o intercâmbio e a cooperação entre os operadores turísticos de Hangzhou e Macau.

Com a participação de vários serviços públicos, empresas, organizações e associações de Macau, a semana do território vai apresentar aos residentes e visitantes de Hangzhou, na rua pedonal Hubin, vários aspetos da vida na cidade, em diferentes zonas temáticas sobre elementos únicos de Macau, como o Património Mundial, o Património Cultural Intangível local, e o papel como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com a apresentação de produtos do bloco lusófono.

A Direção dos Serviços de Turismo (DST), a Confraria da Gastronomia Macaense e um hotel de Hangzhou vão promover a cultura gastronómica do território, que pertence à rede das cidades criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), entre 26 de março e 11 de abril.

Danças do dragão, com iluminações noturnas, do leão, folclore português, e exibições da Tuna Macaense completam o programa.

Durante a Semana de Macau em Hangzhou, "os complexos turísticos e companhia aérea relacionados prepararam também descontos turísticos no valor total de 90 milhões de patacas (9,5 milhões de euros) para vender no local e através das suas plataformas", indicou, em comunicado, a DST.

Em setembro do ano passado, a DST organizou uma semana de Macau em Pequim.

CZL // VM

Lusa/Fim