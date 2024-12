"Desde 2012, ano em que foram feitos 4.572 partos, que não se registavam mais de 4.000 partos num ano", referiu a unidade de saúde em comunicado.

Segundo os dados disponibilizados pela ULS São José, a MAC tem registado um aumento do número de partos, passando dos 3.697 realizados em 2023 para os 4.000 até à última terça-feira, ou seja, mais 303.

Em 12 de agosto, a maternidade fez 25 partos, o número mais alto num só dia desde 2013.

Estes números são o "reflexo do trabalho incansável de todos os profissionais da MAC, que nunca fechou as suas portas, atendendo todas as mulheres que ali procuraram cuidados, não só da região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também de outras regiões", salientou a presidente da ULS, Rosa Valente de Matos, citada no comunicado.

Inaugurada em 31 de maio de 1932 com o nome do médico que lutou pela sua criação, a MAC abriu as suas portas pela primeira vez em 05 de dezembro do mesmo ano e, desde então, já realizou mais de 600 mil partos.

PC // FPA

Lusa/Fim