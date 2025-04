"Hoje foi o dia em que os portugueses descobriram o Brasil", recordou o Presidente brasileiro ao seu homólogo chileno, Gabriel Boric, no Palácio de Planalto, em Brasília, durante uma conferência de imprensa conjunta.

"Há rumores que eles já sabiam que o Brasil existia, mas como a história tem de ter o início, então o início é de 22 de abril de 1500", prosseguiu.

Há precisamente 525 anos, a 22 de abril de 1500, a armada comandada por Pedro Álvares Cabral aportou na então chamada Ilha de Vera Cruz.

O chefe de Estado brasileiro frisou ainda que o passado histórico, tanto do brasileiro, como do chileno, fez com que os países ficassem "de costas um para o outro durante muito tempo", pois "eram induzidos a tratarem-se como inimigos".

De seguida, recordou que esse passado trouxe atrasos, como o facto de a primeira universidade criada no Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, apenas ter sido inaugurada em 07 de setembro de 1920.

"O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920, só para você perceber a submissão que nós tivemos tantos anos aos colonizadores que nos colonizaram", disse, dirigindo-se ao seu homólogo chileno.

De acordo com a Universidade do Rio de Janeiro, ao contrário de outras colónias, o Brasil colonial proibiu a criação de universidades por lei. Os filhos das elites dirigiam-se a instituições europeias, especialmente à Universidade de Coimbra, para estudar Direito e Medicina, refletindo a dependência intelectual do Império Português em relação à Europa.

A Universidade do Rio de Janeiro foi formada pela união de três escolas: Engenharia, Medicina e Direito. Contudo, essa união foi apenas formal, sem promover a integração académica entre as áreas. A instituição existia legalmente, mas sem o verdadeiro espírito universitário de troca e construção coletiva de saber, salienta.

