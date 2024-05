A queda do lucro resultou do facto de a Siemens ter beneficiado da reversão da "perda de valor" com a Siemens Energy, refere o grupo empresarial em comunicado.

As receitas, por seu turno, ficaram praticamente inalteradas em 37.574 milhões de euros no período em análise, enquanto as suas encomendas caíram 8%, para 42.749 milhões de euros.

Durante o seu primeiro semestre fiscal, a empresa cresceu em todas as áreas onde tem atividade, exceto no negócio industrial -- que engloba indústrias digitais, infraestruturas inteligentes, mobilidade e tecnologia de saúde -- cujo lucro caiu 31% no primeiro semestre fiscal, para 1.636 milhões de euros, em termos homólogos.

Na realidade, as encomendas nesta área de negócio caíram 25% para 8.230 milhões de euros, enquanto as receitas diminuíram 9,3% devido aos elevados níveis de inventários dos clientes e distribuidores durante o segundo trimestre, especialmente na China.

Já a divisão de infraestruturas digitais registou um lucro de 1.739 milhões de euros (mais 17,3% em termos homólogos), enquanto as receitas cresceram 5,1% no primeiro semestre fiscal e as encomendas 3,4%, em igual período.

Durante a apresentação dos resultados da Siemens, a empresa confirmou a venda da sua filial Innomotics, especializada em motores e sistemas de propulsão, ao fundo KPS Capital por 3.500 milhões de euros.

