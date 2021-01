João Carlos Pó Jorge, diretor-geral da LAM, explicou que uma "queda nas receitas" colocou a transportadora aérea estatal "numa situação difícil de tesouraria".

No documento hoje divulgado, o diretor-geral da LAM pede desculpa pelo atraso no pagamento de salários e refere que a empresa está "a envidar esforços para manter os seus compromissos".

Em regra, os salários são pagos até ao dia 30 de cada mês, o que ainda foi possível em dezembro.

"Queremos realçar que isso resultou do esforço e empenho de todos nós em manter uma operação segura e fiável", referiu Pó Jorge.

Apesar de o documento distribuído à comunicação social não fazer referência à pandemia de covid-19, as restrições à circulação para limitar a propagação do novo coronavírus têm obrigado a reduzir voos, à semelhança do que acontece no resto do mundo.

"Foi preciso uma redução total do fluxo de caixa e de custos com alguns parceiros", devido à pandemia, referiu o diretor-geral da LAM à revista de bordo da companhia no final do ano.

"Muitos contratos não permitem negociação, contudo fizemo-lo até ao limite e nalguns casos tivemos de os suspender", sendo que, "ainda assim, não era suficiente: desfizemo-nos de alguns contratos de aluguer de aviões", acrescentou.

Este mês o impacto da covid-19 foi a razão invocada pela LAM para não estender a operação entre Maputo e Lisboa iniciada já durante a pandemia em 2020.

LFO // JLS

Lusa/fim