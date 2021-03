"Como é possível proteger a floresta e, consequentemente, as pessoas e bens se o Programa de Recuperação e Resiliência não prevê para o Programa Nacional de Ação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais verbas específicas de apoio aos bombeiros portugueses", questiona LBP, em comunicado.

A liga, que afirma ter analisado detalhadamente o PRR que hoje esteve em debate no conselho de ministros dedicados à floresta, sublinha que o seu presidente, Jaime Marta Soares, manifestou-se "surpreendido e estupefacto" com a estratégia definida pelo Governo para os bombeiros.

A LBP considera que esta reforma é necessária há muitas décadas, mas "outras tantas serão precisas para a integral concretização" do Programa Nacional de Ação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais

"Os bombeiros, que estão na linha da frente em ações de proteção e de combate de incêndios, mais concretamente na defesa do património natural, dos portugueses e dos seus bens, não podem ser esquecidos, naquele que é afinal um desígnio nacional", sustenta.

O conselho de ministros aprovou hoje uma série de diplomas no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos rurais, ordenamento do espaço agrícola e floresta e reforço da proteção civil.

