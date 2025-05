"Hoje dei um passo difícil, mas necessário: terminei o meu mandato como presidente do Partido Social Democrata, com o coração cheio de gratidão e respeito por todos aqueles que me apoiaram neste projeto", escreveu numa mensagem na rede social Facebook, depois de ter renunciado ao cargo de primeiro-ministro da Roménia no passado dia 05.

Ciolacu demitiu-se da chefia do Governo de coligação formado pelo Partido Social-Democrata, pelo partido conservador PNL e pelo Partido da Minoria Húngara, depois de o candidato que liderava essa coligação, Crin Antonescu, ter terminado em terceiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais e ter sido eliminado da segunda e última volta realizada no domingo passado.

O candidato pró-europeu Nicusor Dan venceu as eleições com 55% dos votos, contra os 45% do adversário ultranacionalista George Simion.

Ciolacu anunciou a sua demissão como líder dos social-democratas após uma reunião em que o partido decidiria se apoiaria a proposta do Presidente eleito de formar uma nova grande coligação de forças pró-europeias para conter os partidos ultranacionalistas que questionam a orientação euro-atlântica da Roménia.

O Partido Social-Democrata ainda não anunciou se vai apoiar esta coligação.

O antigo líder social-democrata reconheceu ter cometido erros e afirmou que está na altura de alguém com um perfil diferente assumir as rédeas do partido.

Sorin Grindeanu, vice-presidente do Partido Social Democrata, foi eleito para liderar a força política de forma interina.

