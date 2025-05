Num comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP disse que "fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida verde subordinada 'fixed to reset rate' [híbrida] no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP de 6,5 anos após a data de emissão, data de vencimento em maio de 2055".

Esta emissão conta com uma 'yield' de 4,625% (cupão anual de 4,5%), "aplicável até à primeira data de 'reset', isto é, 6,75 anos após a data de emissão".

Segundo a EDP, o objetivo desta emissão é "a substituição dos instrumentos de dívida 'green' subordinada 'fixed to reset rate' em circulação, no montante de 750 milhões de euros" que têm opção de reembolso antecipado "a partir de maio de 2026".

A EDP lembrou que "já tinha contratado cobertura de risco da Mid Swap a sete anos para montantes a refinanciar em 2025, com um custo de 2,3%".

Segundo o grupo, estes instrumentos serão emitidos ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments" da EDP da EDP Finance B.V. e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e "será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin".

A EDP indicou ainda que as receitas líquidas desta emissão "serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos 'Green' elegíveis".

