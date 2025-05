Líder do PCP espera vir a ser possível aspirar a melhores condições vida

Alhos Vedros, Moita, 18 mai 2025 (Lusa) -- O secretário-geral do PCP votou hoje pelas 09:36 para as legislativas no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, manifestando a expectativa de as pessoas poderem celebrar a vida com mais condições a partir de segunda-feira.