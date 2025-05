Ursula von der Leyen e J.D. Vance viajaram para a capital italiana para participar na missa inaugural do pontificado de Leão XIV, eleito em 08 de maio, após a morte de Francisco.

Fonte da Comissão Europeia disse à agência Lusa que o encontro tinha início às 15:30 (14:30 em Portugal Continental).

Um comunicado do gabinete de Giorgia Meloni, divulgado pelas agências internacionais de notícias, adiantava que o objetivo do encontro era discutir as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, que atravessam um momento de maior tensão, assim como questões-chave da agenda internacional.

Na quinta-feira, o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, anunciou o acordo com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, em "intensificar" as negociações sobre as tarifas impostas por Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou diversas medidas tarifárias contra os seus parceiros comerciais, algumas das quais foram suspensas.

As que entraram em vigor incluem tarifas de 25% sobre aço, alumínio e seus derivados; 25% sobre carros importados, camiões leves e certas peças automobilísticas; e uma tarifa básica de 10% aplicável a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

No caso da União Europeia, essa tarifa de 10% pode aumentar para 20% quando a atual suspensão norte-americana expirar, em 09 de julho.

Por sua vez, a Comissão Europeia adotou contramedidas contra as tarifas dos Estados Unidos sobre aço, alumínio e seus derivados, mas suspendeu-as posteriormente, até 14 de julho, para dar tempo às negociações.

Donald Trump e Ursula von der Leyen tiveram uma breve conversa em 26 de abril, também em Roma, durante o funeral do Papa Francisco, e concordaram em encontrar-se numa data posterior.

SBR/AFE // MAG

Lusa/fim