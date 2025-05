Ogier concluiu as 24 especiais com o tempo de 3:48.35,9 horas, deixando na segunda posição o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 8,7 segundos, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) em terceiro, a 12,2.

Com estes resultados, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que hoje foi sexto classificado, mantém o comando do Mundial, com 118 pontos, mais 30 do que Kalle Rovanperä, segundo, e 22 do que Ogier, terceiro.

AGYR/JPYG // VR

Lusa/Fim