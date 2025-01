À margem da inauguração do novo Centro de Trabalho do PCP no Fundão, no âmbito da ação nacional do partido sob o tema "Aumentar salários e pensões, por uma vida melhor", que prosseguiu em Castelo Branco, o dirigente afirmou que com a atual postura dos socialistas não é possível um entendimento.

"Quem rejeitou essa negociação foi o Partido Socialista, com as opções que tomou. A não ser que o PS faça um ato de contrição, como parece que está a tentar fazer agora com outras coisas", acentuou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP deu o exemplo dos orçamentos viabilizados, ao abster-se, por parte do PS na Câmara de Lisboa, liderada por uma coligação de direita, enquanto em Setúbal, num município de maioria CDU, os socialistas votaram contra.

"É este PS? Com este PS não é possível entendimentos. Aliás, não é possível nenhum entendimento com um PS que não só não está comprometido com as opções de fundo da Câmara Municipal de Lisboa, como está comprometido, como sabemos, por sua opção, ninguém o obrigou, viabilizando um Orçamento do Estado desastroso para o país e para a região", sustentou Paulo Raimundo.

O líder comunista frisou que o partido tem um projeto autárquico "que não se confunde" com nenhum outro que dê as mesmas respostas, com "objetivos concretos", e assegurou que não vai prescindir da sua linha orientadora.

"Nós não podemos abdicar de princípios nem do nosso projeto para responder ao interesse do A, B ou C em determinada terra. Isso, não fazemos. Nem no Fundão, nem Lisboa nem em Bragança, nem lado nenhum", reforçou Paulo Raimundo.

Segundo o secretário-geral do PCP, o partido está empenhado em "transformar a CDU naquilo que ela é, uma grande força popular".

