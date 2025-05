Em declarações aos jornalistas depois de ter votado na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa, Inês de Sousa Real apelou ao voto de forma a que os portugueses "escolham as alternativas que querem" e assegurem um "novo ciclo político, com estabilidade e com a garantia" de que o país avança "em prol das preocupações dos portugueses".

A líder do PAN salientou também a importância de combater a abstenção e assegurar que não ocorrem problemas nestas eleições "como houve em anos anteriores" na contagem de votos dos círculos da Europa e Fora da Europa.

Sousa Real apelou aos eleitores para que "saiam de casa", alertando que "ninguém vai decidir por eles" e enfatizando que "esta é uma oportunidade única para poderem dar mais voz àquilo que acreditam".

"Sabemos que temos já três ciclos eleitorais muito curtos, que não cumpriram aquilo que é o seu inteiro mandato e, por isso mesmo, as pessoas, apesar disso, não devem desistir de participar, muito pelo contrário, a democracia conta com todos e cada um de nós", acrescentou.

Questionada sobre como será o seu dia, Inês de Sousa Real disse que irá estar com a família e "matar saudades dos pais" depois de duas semanas de campanha, antes de se juntar aos colegas de partido para a noite eleitoral.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar nestas eleições 10,8 milhões de eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais, 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e Fora da Europa.

O ato eleitoral terá um custo a rondar os 26,5 milhões de euros.

Concorrem a estas eleições 21 forças políticas, mais três do que nas eleições de março do ano passado.

